За ненужные операции хирургам дали от 6 до 15 лет

Хирурги одной из итальянских больниц были приговорены к длительным срокам заключения за проведение операций без соответствующих показаний, сообщает AP. Преступники работали в клинике Санта Рита в Милане.

Главный хирург медучреждения Пьер Паоло Брега Массоне и двое его подчиненных были арестованы еще в 2008 году. Сотрудники правоохранительных органов узнали о проведении незаконных операций, прослушав телефонные разговоры медиков.

Вмешательства без соответствующих показаний, в том числе ампутации, были выполнены 83 пациентам клиники. В частности, нескольким женщинам были удалены молочные железы, тогда как пациентки страдали не раком, а воспалением органа. Двум пожилым больным пневмонией были проведены операции по удалению части легкого. Еще одному пациенту сделали операцию на легком вместо щитовидной железы.

Согласно материалам уголовного дела, хирурги выполняли ненужные вмешательства с целью получения денежных выплат от государства. Суд приговорил Брега Массоне к 15 годам и шести месяцам заключения, еще двое хирургов проведут в тюрьме 10 и 6 лет соответственно.

Представитель итальянского профсоюза медработников, чье имя не называется, отметил, что преступники подорвали доверие граждан к профессии. В связи с этим организация обратилась в суд с иском в отношении провинившихся хирургов. Размер исковых требований составляет три миллиона евро.

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