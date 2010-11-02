ВР расширит перечень лиц, которые не могут быть усыновителями
11:22, 02 ноября 2010Страна
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Сиротству - нет!
Верховная Рада Украины планирует расширить перечень лиц, которые не могут быть усыновителями.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в статью 212 Семейного кодекса Украины" в первом чтении проголосовали 340 народных депутатов из 429 зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, предусмотрено, что усыновителями не могут быть граждане, которые постоянно проживают в странах, с которыми Украиной не заключены договоры о сотрудничестве по вопросам усыновления, кроме случаев, когда отмеченные граждане являются родственниками ребенка или находятся в браке с отцом или матерью ребенка.
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