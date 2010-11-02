ВР расширит перечень лиц, которые не могут быть усыновителями

Верховная Рада Украины планирует расширить перечень лиц, которые не могут быть усыновителями.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в статью 212 Семейного кодекса Украины" в первом чтении проголосовали 340 народных депутатов из 429 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, предусмотрено, что усыновителями не могут быть граждане, которые постоянно проживают в странах, с которыми Украиной не заключены договоры о сотрудничестве по вопросам усыновления, кроме случаев, когда отмеченные граждане являются родственниками ребенка или находятся в браке с отцом или матерью ребенка.