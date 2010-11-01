Запретят рекламу всех видов оккультных услуг в СМИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, призванный упорядочить рынок оккультных услуг и целительства. Новый закон предполагает запрет рекламы всех видов оккультных услуг в СМИ. «Мы не убираем сам факт существования данного вида услуг, мы убираем их доступность», - отметил член Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Виктор Звагельский на прошедшей сегодня пресс-конференции.

Депутат также добавил, что запрет на рекламу не распространяется на народных целителей, имеющих диплом государственного образца. «Такие дипломы выдаются региональными департаментами здравоохранения народным целителям, имеющим медицинское образование и медицинскую практику не менее пяти лет. Кроме того, чтобы получить диплом, целителю необходимо будет также доказать комиссии свои способности», - рассказал он.

Звагельский отметил, что в случае некомпетентного лечения целитель может быть лишен диплома, а в случае нанесения вреда здоровью или жизни пациента будет привлечен к административной или уголовной ответственности. «Госдума проведет второе и третье чтение нового закона в ближайшее время», - сообщил он. Кроме того, специалист подчеркнул, что настоящие маги в рекламе не нуждаются. «Люди, которые дают рекламу оккультных услуг, на 99% - шарлатаны. При этом чем более дорогостоящая реклама, тем дороже стоят услуги таких магов и целителей», - рассказал депутат.

По мнению Звагельского, доступность оккультных услуг сегодня мешает медикам выполнять свою работу. «Так, например, целитель обещает вылечить рак за два сеанса. Человек верит этому обещанию, уходит от традиционной медицины. В таком случае пациенту бывает иногда уже поздно помочь», - отметил он. Депутат сообщил также, что в дальнейшем планируется запрет зонтичной рекламы, «чтобы шарлатаны не нашли лазейки». «Мы будем стараться, чтобы на телевиденье не было передач типа «Битвы экстрасенсов», где содержится скрытая реклама оккультных услуг», - подчеркнул он.

Специалист также отметил, что те, кто занимается оккультными услугами, «не платят ни копейки налога, все это абсолютно черные деньги». «Сегодня деятельность этих людей в виде индивидуальных предпринимателей подчиняется существующим законам. Чтобы навести порядок на этом рынке, необходимо вносить более жесткие изменения в административный и уголовный кодексы применительно к данному виду деятельности. Однако уже сейчас достаточно статей, чтобы привлечь целителей к ответственности. Сегодня суды просто завалены исками обманутых людей», - рассказал Звагельский.

ami-tass.ru