В Украине разработали Концепцию Госпрограммы по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов

Специалисты Министерства здравоохранения Украины разработали Концепцию Государственной целевой социальной программы по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов на период до 2016 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, необходимость разработки целевой программы обусловлена тем, что в нашей стране уровень заболеваемости гепатитом В, который регистрировался (до июня 2009 г. регистрировались лишь острые формы гепатита В и гепатита С), остается очень высоким. По научным подсчетам, действительное количество заболеваний острым гепатитом В в Украине в 5-6 раз превышает данные официальной статистики: на одну зарегистрированную форму гепатита В приходится 5-6 безжелтушных, а количество носителей вируса гепатита В в Украине превышает 1 млн. человек (массовый скрининг не проводился).

Одним из важнейших заданий, и с этим согласились все члены рабочей группы, остается проведение вакцинопрофилактики гепатита В детям и взрослым в очагах этой инфекции, медицинским работникам как группе профессионального риска, студентам средних и высших медицинских учебных заведений, работникам служб специального назначения, больным гастроэнтерологического профиля, перед плановыми оперативными вмешательствами и другим группам риска.

Намного более сложная ситуация наблюдается с заболеванием гепатитом С, для которого присуще бессимптомное (безжелтушное) течение с последующим развитием хронического процесса у 80% пациентов.

Опыт европейских государств свидетельствует, что для устранения проблем, связанных с гепатитами В и С, необходимо обеспечить реализацию политики в сфере своевременной профилактики, диагностики, регистрации и лечения больных путем объединения усилий всех органов государственной власти и общественности.

Поэтому в Концепции программы указывается целесообразность решения проблемы гепатита В путем вакцинопрофилактики, а проблемы гепатита С - своевременной диагностики и противовирусного лечения.