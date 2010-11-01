Обнародовали новые условия приема в вузы

Министерство образования и науки Украины обнародовало новые условия приема в высшие учебные заведения.

Текст соответствующего приказа № 961 от 19 октября с.г., которым утверждены новые правила, размещен на официальном сайте МОН.

Документ включает в себя также таблицу соответствия среднего балла документа о полном общем среднем образовании, обсчитанного по 12-балльной шкале, значению 200-балльной шкалы.

Этим приказом признан утратившим действие приказ МОН от 18 сентября 2009 г. № 873 «Об утверждении Условий приема в высшие учебные заведения Украины».

Как пишет газета “Сегодня” (№242 (3666)), среди самых существенных изменений вступительной кампании 2011 г. - увеличение времени для подачи документов для вступления в вуз.

Вступительная кампания в следующем году начнется 1 июля и продлится до 31 июля (в этом году подавать документы можно было лишь две недели). Для тех, кто должен сдавать экзамены, - до 22 июля, поскольку с 23 по 31 будут проходить сами экзамены. Для тех, кому нужно проходить творческий конкурс, - до 17 июля (речь идет о специальностях: культура, искусство, строительство и архитектура, журналистика). Также правилами предусмотрена возможность заранее регистрировать свое заявление о вступлении в электронной форме. Это позволит избежать длинных очередей при подаче оригиналов документов.

Среди других отличий от предыдущей вступительной кампании – возможность получить дополнительные баллы за подготовительные курсы при вузе, победу во всеукраинских олимпиадах и конкурсах Малой академии наук. Так, до 20 бонусных баллов может получить абитуриент, посещавший подготовительные курсы.

«Количество баллов будет зависеть от количества пройденных на курсах модулей, это будет определяться на усмотрение преподавателя», - сказал изданию и.о. руководителя Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Максим ЛУЦКИЙ.

Призеры олимпиад и победители конкурсов МАН будут получать 30 баллов за диплом 3-й степени, 40 - 2-й степени и 50 - 1-й степени.

Кроме того, в этом году выпускникам школ до 2007 года включительно разрешено не сдавать тесты (а только экзамены). Введен также обязательный экзамен по иностранному языку при поступлении на магистрат.