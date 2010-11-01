Наука выявила новый феномен - "утренний зомбизм"

Новый феномен обнаружили ученые в современном британском обществе - "утренний зомбизм". Согласно последним исследованиям, среднестатистический британец, несмотря на ранний подъем /в 6.40 утра/, до 10 часов утра чувствует себя "еще не проснувшимся".

"Несколько утренних часов люди проводят в особом состоянии между сном и бодрствованием и фактически представляют собой зомби, действуя автоматически и без полного осознания происходящего", - отмечает радиостанция Би-би-си. Только к 9.55 большинство британцев окончательно преодолевают сонное состояние и полностью включаются в работу и повседневную жизнь.

Ученые считают, что речь идет об очень важном социально-психологическом феномене, когда человек в современном западном обществе все больше страдает от нарушения естественного цикла жизнедеятельности организма. Во многом это вызвано широким распространением в последние годы интернета и возникновением так называемой "24-часовой виртуальной цивилизации", которая никогда не спит. Это способствовало значительному удлинению цикла активности человека, в результате которой он все позднее ложится спать и все раньше встает.

На это организм и ответил новым феноменом - "утренним зомбизмом", когда поддерживается низкая активность ряда зон головного мозга, пока они полностью не восстановятся от избытка информации и активности предыдущего дня.

ami-tass.ru