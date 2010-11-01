Ученые выяснили, где "хранятся" сны

Итальянские ученые заявили, что поняли механизм запоминания человеком самых ярких снов. Благодаря последним исследованиям и технологиям, ученые из римского Института "Санта Лючия" совместно с сотрудниками университетов Болоньи и Аквилы нашли глубинные участки головного мозга, где "хранятся картины".

"Мы открыли в гиппокампе /часть мозга, участвующая в механизме формирования эмоций/ клетки, отвечающие за самые причудливые и насыщенные сны, которые люди запоминают", - сказал глава группы ученых из римского университета Луиджи Де Дженнаро.

Благодаря детальным нейроснимкам, сделанным с применением высоких технологий, ученые разглядели эти "глубинные микроструктуры" в обоих полушариях головного мозга. Результаты исследования опубликованы в последнем номере журнала "Карта человеческого мозга".

По словам Де Дженнаро, дальнейшее изучение этих элементов позволит понять, почему некоторые люди никогда не помнят сновидения, а некоторые, проснувшись, восстанавливают все увиденное ночью, как будто посмотрели фильм.

Давно доказано, что сны "видят" все люди. "Те, кому, якобы, они не снятся, просто их не помнят", - сказал Де Дженнаро. Он отметил, что дальнейшие исследования позволят понять и механизм "образования" снов, который пока остается загадкой и дает почву для многочисленных фантазий на эту тему.

ami-tass.ru