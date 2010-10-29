В Украине растёт количество больных псориазом

В Украине ежегодно увеличивается количество больных псориазом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заведующий кафедрой дерматовенерологии НМУ им. А.А. Богомольца, президент Украинской ассоциации врачей дерматовенерологов и косметологов, главный внештатный дерматовенеролог Министерства здравоохранения Украины профессор Виктор СТЕПАНЕНКО.

По его словам, согласно данным официальной статистики, зарегистрировано более 90 тысяч больных псориазом. “Из года в год численность впервые выявленных больных псориазом растет. Наблюдается тенденция к омоложению контингента этих больных – в детском и подростковом возрасте", – отметил В.СТЕПАНЕНКО.

Профессор заметил, что псориаз вызывает снижение работоспособности, вплоть до полной ее потери. “В целом, это заболевание вызывает тяжелые морально-психологические страдания не только для больных, но и для членов их семей, что отвлекает их от активной общественной жизни. Поэтому инициатива проведения Дня псориаза в Украине заслуживает одобрения", – сказал В.СТЕПАНЕНКО.

В свою очередь, заведующая кафедрой дерматовенерологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика главный внештатный детский дерматовенеролог Минздрава Украины профессор Лидия КАЛЮЖНАЯ подчеркнула, что, по сравнению с прошлыми годами, ситуация относительно псориаза резко изменилась, он значительно помолодел - сегодня медики начали регистрировать псориаз у младенцев до года – с 6-9 месяцев жизни.

Особенностью хода псориаза у детей профессор называет то, что специалисты часто не могут распознать болезнь своевременно, и лечат ее как дерматоз, затягивая процесс. “У детей псориаз прогрессирует очень быстро”, - добавила она. Говоря о причинах возникновения псориаза, профессор Л.КАЛЮЖНАЯ отметила, что до конца они до сих пор не изучены, однако доказано, что на развитие болезни значительно влияет генетический фактор. “В мире проведено много исследований, которые свидетельствуют, что 70% случаев – это “семейный” псориаз. Пусковыми факторами является ряд моментов – генетика, стрессовые моменты (особенно в подростковом возрасте), а очень важный, именно для детей, – злоупотребление медикаментами. Сегодня бездумно и без особых показаний немало интернистов и педиатров по любому поводу назначают медикаменты, к тому же употребление таких распространенных сегодня биологических добавок может запустить развитие болезни”, - заметила профессор Л.КАЛЮЖНАЯ.

Справка УНИАН. С 2004 года под патронатом Международной федерации ассоциаций псориаза (IFPA) во всем мире 29 октября отмечают Всемирный день псориаза. В IFPA входят 35 национальных ассоциаций из разных стран мира. Ассоциация как член IFPA присоединилась к этой инициативе с 2009 года. ВОО «Украинская ассоциация псориаза» насчитывает 18 организаций во всех регионах Украины. Нынешний лозунг Всемирного дня псориаза - «Детский псориаз – вызов для всех».

Количество больных псориазом непрестанно растет. Распространенность псориаза в мире составляет около 3%, а, следовательно, реальное количество больных в Украине – более 1 млн., из них большое количество - дети.

Псориаз - хроническое неинфекционное заболевание кожи с генетической склонностью. По частоте псориаз занимает второе место после аллергодерматозов у детей и подростков. За последние годы констатирована тенденция к увеличению количества детей и подростков с впервые зарегистрированным диагнозом псориаза. Длительный хронический ход, частые рецидивы, короткие периоды ремиссий, психоэмоциональная дезадаптация в препубертатный и пубертатный периоды позволяют рассматривать эту медицинскую проблему как социальную. Достаточно часто первые клинические проявления псориаза уже можно выявить даже в первые 3 года жизни. Псориаз – это пожизненное состояние, полностью вылечить его невозможно, но болезнь можно и нужно контролировать, убеждены медики. Невзирая на значительные усилия со стороны как отечественных, так и зарубежных специалистов, проблема псориаза остается далекой от полного решения.