Льняное масло - лекарство от остеопороза

Для исследований были использованы две группы крыс: первая, самки с удаленными яичниками для имитации постклимактерического периода и вторая, с искусственно вызванным диабетом.

После двухмесячного кормления льняным маслом, исследователи провели лабораторные анализы мочи и крови животных. По результатам анализов было выявлено восстановление до нормы IGF-1 и белка остеокальцина. Так же, обнаружилось, что в моче понизился уровень дезоксипиридинолина, основного маркера резорбции костной ткани при остеопорозе.

Как полагают исследователи, основной превентивный эффект льняного масла состоит в повышенном содержании n-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) защищающих процессы минерализации костей.

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