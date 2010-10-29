Переход на зимнее время: где таится опасность?

Последние социологические опросы показали, что примерно 80% населения негативно относятся к переходу с летнего времени на зимнее и обратно. Примерно 45% респондентов заявили, что с переводом времени у них ухудшается самочувствие и обостряются хронические заболевания.

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон подчеркнул, что внутренние биологические часы человека – очень сложный механизм, и при таких перепадах во времени его работа серьезно нарушается.

«Смещается буквально все – от режима сна и питания до гормональных циклов. Тяжелее всего это переносят дети, инвалиды и люди с сердечной недостаточностью – они приходят в себя не меньше двух недель».

Если верить врачебной статистике, с переходом на зимнее время обостряются сердечно-сосудистые заболевания, о чем свидетельствуют более частые вызовы «скорой». В течение первых пяти суток после весеннего перевода часов смертность от инфарктов возрастает на 75%. Итак, что нужно сделать, чтобы перевод часов минимально сказался на вашем здоровье?

На самом деле, советы очень простые:

1. Постепенная перестройка организма продолжается около двух недель, на этот период нужно постараться уменьшить физические и прочие нагрузки, как на работе, так и дома.

2. Если есть возможность отложить какие-то дела, сделайте это. В первые три дня просто необходимо давать организму больше отдыха. Вставая по новому времени утром, ложитесь спать по старому времени. В любом случае, продолжительность сна нужно увеличить на час, не зависимо от того, в какую сторону переводятся стрелки.

3. Обязательно принимайте витамины. Особенно витамин С – он необходим для более гладкого протекания перестройки биологических часов.

4. Постарайтесь прожить по новому времени уже субботу. Это будет небольшим подготовительным этапом и сократит период адаптации к новому времени.

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