Украина готова к сезонной эпидемии гриппа – Азаров

Украина готова к сезонной эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире Первого национального телеканала заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Никакого ажиотажа (с лекарствами - УНИАН) не будет. Все необходимые средства системе здравоохранения были выделены. У нас имеется достаточное количество лекарств. Более того, столько осталось с прошлой зимы, что нам хватит», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что государство имеет достаточное количество финансовых ресурсов для закупки в случае необходимости лекарственных препаратов.

«Я не думаю, что такой политический грипп, который был в прошлом году, повторится в этом году. А к сезонной эпидемии гриппа, к обычной стандартной эпидемии гриппа, которая всегда бывает в осенне-зимний период, мы готовы и все сделаем, чтобы наши люди прошли с минимальными потерями через эту зиму», - заявил Н.АЗАРОВ.