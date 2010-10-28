Правительство выделило 5 млн. грн. на спортивные школы

Кабинет министров Украины выделил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта 5 млн. грн. для приобретения спортивного инвентаря и оборудования для детско-юношеских спортивных школ.

Постановление № 972 “Об использовании в 2010 году средств Стабилизационного фонда для приобретения спортивного инвентаря и оборудования для детско-юношеских спортивных школ” обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, средства выделены из Стабилизационного фонда.

Кроме того, правительство обязало Министерство финансов открыть новую бюджетную программу и внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета.