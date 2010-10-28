Нужны средства для глухой девочки!

Ирочке Крачек из Вышгорода Киевской области - 2 года и 7 месяцев. И ей очень нужна помощь. У Ирочки - глухота 4 степени. Это означает, что она совсем ничего не слышит. Девочка не просто вырастет глухой. Она не сможет научиться говорить. И в будущем будет очень отставать в развитии от своих сверстников. Единственный выход - операция. Ирочке необходима кохлеарная имплантация. Стоимость операции - 27 000 евро. И ее нужно сделать до трех лет. Мама Ирочки - бухгалтер, папа - водитель. Собственными силами они собрали 1 000 евро. Но где взять остальные? Родители обращаются с просьбой помочь им собрать эти средства и дать Ирочке возможность слышать и говорить!

Телефон мамы, Татьяны 0936840511, 0954688703, дом. 04509652868.

Реквизиты для оказания помощи:

Пополнение через отделения Приватбанка карты № 4149 4374 1072 7935

Пополнение через другие банки:

номер счета 29244825509100

МФО 305299

ОКПО 14360570

Получатель: КБ Приватбанк

Назначение: бескорыстная помощь на лечение дочери, для пополнения карты № 4149 4374 1072 7935

Получатель: Крачек Татьяна Петровна ИНН 2960014747