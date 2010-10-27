Завтра в Украине прохладная дождливая погода

Завтра, 28 октября, на территории Украины будет преобладать прохладная дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ночью умеренный, днем небольшой дождь с мокрым снегом; на остальной территории без осадков, лишь в Крыму ночью в отдельных районах небольшой дождь.

Ночью и утром в западной половине кое-где туман.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киеве и Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью по области от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 5-7° тепла.