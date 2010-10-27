В Украине половина мясных продуктов - брак

Специалисты Госпотребстандарта Украины в третьем квартале 2010 года проверили 80 тонн мяса и мясных полуфабрикатов во время производства и оптовой торговли на общую сумму 1,3 млн. грн. Из-за несоответствия нормативной документации (НД) было забраковано 36 тонн, что составляет 45% продукции, на сумму 387,3 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно сообщению, в целом было проведено 35 первичных проверок. Во время 31 из них были обнаружены нарушения требований НД. Основными нарушениями были неудовлетворительное санитарное состояние производства, нарушение технологической дисциплины во время производства продукции (нарушение рецептуры закладки сырья), недостатки подготовки производства, неудовлетворительная организация приемного и периодического контроля готовой продукции и пр.

На одном из предприятий Черкасс было проверено две партии мясных полуфабрикатов. Партия замороженных пельменей не отвечала требованиям НД по микробиологическим показателям (были обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 0,001 г продукта, что по НД не допускается) и физико-химическим показателям (массовая доля фарша к массе пельменя должна составлять не менее 50%, фактически же она составляла 41%). Партия проверенных замороженных шницелей не отвечала требованиям НД по микробиологическим показателям (обнаружены бактерии группы кишечной палочки) и физико-химическим показателям (масса одной штуки должна быть 125±5 г, фактически – 89-100 г). Кроме того, на предприятии не в полном объеме проводились испытания продукции по показателям качества и безопасности, отсутствует контроль качества готовой продукции согласно требованиям НД и т.д. По результатам проверки предприятию были выданы предписания об устранении нарушений, о запрете реализации двух партий продукции, составлен протокол об административных правонарушениях на сумму 170 грн. По результатам надзора в третьем квартале 2010 года 14 предприятий получили 17 предписаний о запрете реализации 17 партий продукции, 22 предприятиям было выдано 29 предписаний о запрете реализации 29 видов продукции, 21 предприятию вынесено 32 постановления о наложении штрафов за реализацию продукции, не отвечающей требованиям НД, на общую сумму 27 тыс. грн., 31 субъект хозяйствования получил предписания об устранении нарушений, еще к двум предприятиям было применено 4 постановления о наложении штрафа в размере 100% стоимости реализованной продукции на общую сумму 1,376 тыс. грн.