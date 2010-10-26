На базе Винницкого медуниверситета создадут крупный медцентр

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагает на базе Винницкого медуниверситета к 2015 году создать для центральной Украины крупный медицинский центр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил во время совещания с административно-хозяйственным активом области по проблемным вопросам социально-экономического развития региона.

«Я предложил руководству области подумать о создании в области крупного медицинского центра на базе медицинского университета им. Пирогова. Есть университетская база, и вот на этой базе нужно создать современный медцентр, который бы обладал хорошей диагностической базой, лечебной базой и стал бы центром не только для обслуживания Винницкой области, но и нескольких прилегающих областей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в мире медицина развивается на базе клиник, то есть при медицинском вузе есть клиника. «Нам все равно реформировать нашу систему здравоохранения, давайте вот такой пилотный проект по Винницкой области реализуем», - предложил Н.АЗАРОВ.

Премьер сообщил, что правительство готово пойти на затраты, связанные с созданием подобного центра. «Мы бы пошли на эти затраты и этот центр создали года за 3-4, будем вводить объект за объектом, и к 2015 году Винница будет иметь для центральной Украины крупный медицинский центр. Я предложил руководству области подумать над этим и выйти в правительство с конкретным предложением», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер сообщил о рассмотрении вопроса относительно выделения необходимых средств на завершение строительства хирургического корпуса больницы им. Пирогова.

Как сообщал УНИАН, сметная стоимость завершения строительства хирургического корпуса больницы им. Пирогова в ценах 2010 года составляет 188,999 млн. грн.

Строительство было начато в 1992 году и заморожено в 1998 году из-за прекращения финансирования, а в 2007 году строительство возобновилось. До 1 января 2010 года на строительстве освоено 24,6 млн. грн., в том числе в 2007-2009 годах - 23,4 млн. грн.

На сегодняшний день в Винницкой областной клинической больнице им. Пирогова функционирует 19 стационарных отделений на 736 пациентов, поликлиника и 11 параклинических отделений.

Ежегодно в областной больнице им. Пирогова проходят лечение более 25 тыс. пациентов, из которых около 9 тыс. нуждаются в хирургическом вмешательстве.