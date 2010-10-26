Завтра в Киеве - мокрый снег

27 октября в Украине синоптики прогнозирует облачную с прояснениями погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, дожди пройдут в западных и северных областях, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в восточных областях местами будет наблюдаться туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южной части утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в Крыму на протяжении суток, а днем и в Луганской области 12-15°.

В Киеве и области ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 2-7°. По г. Киеву температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.