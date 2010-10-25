В киевской медицине нарушений - почти на 54 млн

По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской горгосадминистрации за период с 1 января 2008 г. по 1 июля 2010 г. столичное Контрольно-ревизионное управление выявило нарушений на общую сумму 53,8 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Главного контрольно-ревизионного управления.

В частности, в бухгалтерском учете управления здравоохранения была занижена кредиторская задолженность за медицинское оборудование, полученное в 2008 году, на общую сумму 47 млн. грн. Также в учете занижена стоимость земельного участка на 1,4 млн. грн. (поскольку она в течение 2008-2009 годов не была проиндексирована), и завышена балансовая стоимость основных средств на 155,5 тыс. грн. (стоимость уголков отдыха не приведена в соответствие со справедливой стоимостью).

Также ревизоры зафиксировали нецелевое использование 4,6 млн. грн. (на оплату оборудования вместо погашения кредиторской задолженности за коммунальные услуги). Кроме этого, из-за неэффективных управленческих решений зря потрачено 295 тыс. грн. на аппарат для проведения анестезии, который не используется по назначению из-за неполной его комплектации.

Также Главное управление здравоохранения могло бы сэкономить почти 130 тыс. грн. при условии закупки оборудования (хирургических отсосов, аппаратов для искусственной вентиляции легких, автоматических анализаторов) без посредников, отмечают в КРУ.

Кроме того, ревизоры выявили, что за счет средств, полученных от аренды коммунального имущества, проведена оплата лечения больного на сумму 20 тыс. грн.

Среди прочего также зафиксировано, что ГУЗ и МО ввело сверхнормативную должность заместителя начальника управления строительства, инвестиций, аренды и материальных ресурсов, на содержание которого потрачено 121 тыс. грн., и тому подобное.

Руководителю управления направлено письмо относительно обязательного осуществления мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем.

Материалы ревизии изъяты Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в г. Киеве и возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 210 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства о бюджетной системе).