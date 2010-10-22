Кабмин установил нормы питания для инвалидов

Кабинет министров Украины установил нормы питания на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы управления Министерства труда и социальной политики.

Соответствующее постановление от 20 октября обнародовано на Правительственном портале.

Постановлением установлено, что в соответствии с натуральными суточными нормами питания в интернатных учреждениях, учебных и санаторных заведениях сферы управления Министерства труда и социальной политики обеспечивается питание инвалидов, которые проходят профессиональную реабилитацию во Всеукраинском центре профессиональной реабилитации инвалидов, и отдельных категорий граждан (кроме детей), которые находятся в стационарах первичного и сложного протезирования казенных и государственных протезно-ортопедических предприятий и в клинике Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и возобновления трудоспособности, - по натуральным суточным нормам питания лиц, отдыхающих в санаториях сферы управления Минтруда.

Кроме того, имеют право питания инвалиды, которые проходят реабилитацию в реабилитационных учреждениях сферы управления Министерства труда и социальной политики (кроме Всеукраинского центра профессиональной реабилитации инвалидов) или реабилитационных учреждениях, подчиненных территориальным органам труда и социальной защиты населения, - по натуральным суточным нормам питания в интернатных учреждениях для граждан преклонного возраста и инвалидов, в высших учебных заведениях I-II уровня аккредитации сферы управления Министерства труда и социальной политики.

Также обеспечиваются питанием дети-инвалиды, кроме детей-инвалидов с умственной отсталостью, которые проходят реабилитацию в реабилитационных учреждениях сферы управления Минтруда или реабилитационных учреждениях, подчиненных территориальным органам труда и социальной защиты населения, и детей, которые находятся в стационарах первичного и сложного протезирования казенных и государственных протезно-ортопедических предприятий и в клинике Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и возобновления трудоспособности, по нормам питания в соответствии с их возрастной группой.