В Украине создадут современные перинатальные центры

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует реализацию Национального проекта по созданию во всех регионах государства 27 высокотехнологичных перинатальных центров.

Как сообщает официальный сайт главы государства, об этом стало известно во время расширенного заседания рабочей группы Комитета по экономическим реформам по вопросам реформирования сферы здравоохранения, которое происходит в Кировограде под председательством В.ЯНУКОВИЧА.

Как сообщила на заседании первый заместитель главы Администрации Президента Украины, исполнительный секретарь Комитета по экономическим реформам Ирина АКИМОВА, стоимость такого проекта составляет 300-320 млн. грн., а сроки реализации – 3-3,5 года.

Говоря об актуальности этого проекта для Украины, И.АКИМОВА напомнила, что на сегодняшний день детская смертность в Украине в 2,4 раза выше, чем в странах Евросоюза, материнская смертность – в 3-4 раза.

«Мы должны создать комфортные условия для матери и ребенка», – отметила первый заместитель главы Администрации Президента. По ее словам, каждый перинатальный центр будет дооснащен всем необходимым современным оборудованием, а работать в них будут высокопрофессиональные специалисты.

И.АКИМОВА также подчеркнула, что в каждом центре для этого планируется проводить подготовку специалистов.

Кроме того, по ее словам, центры должны поддерживать тесные контакты с зарубежными клиниками для обмена опытом и консультаций. Также предусматривается, что центры будут проводить социальную работу по планированию семьи и прохождению женщинами периода беременности.

Предусматривается, что средства на реализацию проекта будут привлечены из государственного и местных бюджетов, а также от международных организаций и социально ответственного бизнеса.

И.АКИМОВА сообщила, что проект стартует именно в Кировоградской области, поскольку в этом регионе детская смертность втрое больше, чем в среднем по Украине, а в регионе не хватает необходимого оборудования и высококвалифицированных кадров.

По ее словам, переоснащение перинатального центра в Кировоградской области планируется завершить в июне 2011 года.