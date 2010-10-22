Янукович в Кировограде открыл радиологический корпус

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в открытии радиологического корпуса Кировоградского областного онкологического диспансера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время общения с медицинскими работниками диспансера В.ЯНУКОВИЧ поздравил их с сегодняшним событием, которое приблизило к завершению многолетнее строительство разных корпусов этого медицинского учреждения.

Президент выразил убеждение, что сегодня власть обязана обеспечить диспансер тем оборудованием, которого ему еще не хватает, и «запустить это учреждение на полную мощность».

«Сегодня очень важно, чтобы мы это лечебное учреждение сделали образцовым в Украине», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Во время торжеств глава государства передал главному врачу диспансера «Сертификат на аппарат для анестезии».

Выступая перед собравшимися, В.ЯНУКОВИЧ отметил также, что сегодня приехал в Кировоградскую область обсудить начало реформирования сферы здравоохранения в Украине. Скорее всего, отметил Президент, реформирование отрасли будет осуществляться путем реализации ряда пилотных проектов, один из которых стартует в Кировоградской области.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня речь идет о трех регионах, где будут запущены пилотные проекты в рамках реформирования медицинской отрасли. Кроме Кировоградской, это Винницкая и Днепропетровская области.

После перерезания символической ленты В.ЯНУКОВИЧ осмотрел помещение нового корпуса онкодиспансера.