Сколько стоят 30% акций Борщаговки?

Главное управление коммунальной собственности Киевской городской государственной администрации сегодня официально обнародовало результаты проведения конкурса по отбору субъектов оценочной деятельности, которые будут вовлечены в проведение независимой оценки пакета акций (3100 штук, 29,9488%) в уставном фонде ЗАО «Научно-производственный центр “Борщаговский химико-фармацевтический завод”, принадлежащего территориальной общине Киева.

Соответствующее сообщение размещено в муниципальной газете “Хрещатик” (№ 154 (3785)).

По информации ГУ коммунальной собственности, победителем конкурса стало ООО “Финансовая компания “Титан”.

В сообщении отмечается, что цель оценки – определение рыночной стоимости с целью продажи.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября с.г. стало известно, что КГГА намерена продать 29,94% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода. В частности, в тот день в газете “Хрещатик” ГУ коммунальной собственности разместило объявление о конкурсе по отбору оценщика стоимости с целью продажи 29,94% акций завода.

Согласно сообщению, дата проведения конкурса -13 октября 2010 года.

21 октября Посольство США в Украине выразило обеспокоенность по поводу планов власти Киева продать пакет 30% акций в ЗАО НПЦ «Борщаговская химико-фармацевтическая компания». В сообщении Отдела прессы, образования и культуры Посольства США в Украине отмечалось, что собственность этой компании является предметом спора, потому что она была создана на основе активов, присвоенных (и это установлено в 1996 году Высшим арбитражным судом Украины) в 1995 году от компании с подобным названием - СП ЗАО «Совместное предприятие «Борщаговская химико-фармацевтическая компания». Американская фирма «Ар энд Джей Трейдинг» была первым инвестором и владельцем 50% совместного предприятия и с 1995 года пытается законным способом вернуть свои активы, согласно решению суда о возвращении активов в совместное предприятие. Город приобрел эти акции в 2001 году.

Посольство США внимательно следит за этим вопросом с конца 1990-х годов. За это время, в том числе на протяжении последних нескольких месяцев, официальные представители Государственного департамента США и Посольства США встречались с должностными лицами городской администрации Киева и правительства Украины на высшем уровне, чтобы добиться справедливого решения этого дела, шла речь в сообщении.

Справка УНИАН. ЗАО “Научно-производственный центр “Борщаговский химико-фармацевтический завод” занимается производством и реализацией свыше 100 наименований лекарственных препаратов: препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, центральной нервной системы, витаминов, анальгетиков, сорбентов и других лекарств. За год предприятие производит около 200 млн. упаковок таблеток, 4 млн. упаковок сиропов, 15 млн. упаковок антибиотиков в капсулах, 14 млн. флаконов стерильных антибиотиков. Продукция завода экспортируется в страны близкого и дальнего зарубежья.

Борщаговский химико-фармацевтический завод в 1-м полугодии 2010 года уменьшил чистую прибыль на 24,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 19,014 млн. грн.