Правительство Тимошенко закупило не пригодные "скорые" и лекарства

Проведение закупок по неконкурентным процедурам во многих случаях привело к неэффективному и неэкономному расходованию средств правительством ТИМОШЕНКО.

Об этом, обнародовав результаты проверки состояния национальной экономики, заявил на пресс-конференции в УНИАН руководитель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

Как пример он привел ситуацию с приобретением автомобилей скорой помощи. Так, купленные за счет кредитов, взятых под гарантию правительства, 1000 автомобилей Opel Combo не относятся ни к одному из международных классов автомобилей скорой медицинской помощи и фактически не пригодны для транспортировки больных.

Аналогично, закупка правительством ТИМОШЕНКО лекарственных средств и медицинского оборудования в 2008-2009 годах осуществлялась преимущественно у иностранных производителей и исключительно через посредников, что привело к росту стоимости по меньшей мере вдвое и дополнительных расходов государственного бюджета на сумму 41 млн гривен.

А под прикрытием борьбы с гриппом отдельные изделия медицинского назначения были приобретены правительством Тимошенко тоже через посредников, что привело к их подорожанию и материальному убытку для бюджета в сумме больше 4 млн гривен, а их неиспользованный остаток составил почти 103 млн. гривен.

Отчитываясь о проведенной работе по проверке законности и эффективности использования государственных ресурсов правительством ТИМОШЕНКО, АНДРЕЕВ привел факты нецелевого использования полученных от МВФ займов в размере 36,1 млрд грн. - они пошли на покрытие текущих расходов госбюджета. На пресс-конференции речь шла также о нецелевом использовании средств, полученных по Киотскому протоколу, которые должны были храниться на отдельных счетах и использоваться исключительно на реализацию природоохранных проектов. Вместо этого, часть этих средств в грусти 200 млн. евро, были незаконно направлены на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

В 2008 году путем ценовой манипуляции было приобретено через посредника сорок квартир, в результате чего дополнительные расходы (убытки) государственного бюджета составляли 10,8 млн. гривен.

Как сообщал УНИАН, во время проверки, которую осуществляло ГлавКРУ по поручению Президента Украины, было обнаружено нарушений на сумму свыше 68 млрд грн. А общая сумма потерь финансовых и материальных ресурсов государства составила 44,8 млрд грн.