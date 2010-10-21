Реконструкцию «Охматдита» нужно закончить до 2012 года - Азаров

Премьер-министр Украины Никола АЗАРОВ считает необходимым завершить полную реконструкцию Национальной детской специализированной больницы «Охматдит» в течение 2011-2012 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после посещения «Охматдита» .

«Конечно, стоит вопрос о реконструкции этой детской больницы», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что, в частности, реконструкция Украинского детского центра клинической токсикологии, который был открыт сегодня, началось еще 7 лет назад. «Конечно, встает вопрос о реконструкции всей больницы с тем, чтобы сделать у нас пока хотя бы одну в стране такую профильную целевую главную детскую клинику», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что реконструкция этой клиники должна происходить по высшим европейским стандартам. «Чтобы она не только отвечала европейским стандартам, но и превосходила в чем-то», - сказал Н.АЗАРОВ. Он заверил, что правительство примет специальное постановление относительно реконструкции больницы «Охматдит».