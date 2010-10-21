В Украине хотят создать 8 детских центров клинической токсикологии
12:02, 21 октября 2010Страна
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Заявление Азарова
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за создание в Украине 8 детских центров клинической токсикологии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после посещения больницы «Охматдит» в Киеве.
«Стране необходимо 8 таких центров», - сказал Н.АЗАРОВ.
Премьер отметил, что Министерство здравоохранения представит правительству проект создания таких центров. По словам главы правительства, эти центры будут создаваться в областных городах Украины, один такой центр должен быть примерно на 3 области Украины.
Н.АЗАРОВ также сообщил, что правительство намерено оснастить эти центры медицинской техникой отечественного производства.
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