В Украине хотят создать 8 детских центров клинической токсикологии

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за создание в Украине 8 детских центров клинической токсикологии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге после посещения больницы «Охматдит» в Киеве.

«Стране необходимо 8 таких центров», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что Министерство здравоохранения представит правительству проект создания таких центров. По словам главы правительства, эти центры будут создаваться в областных городах Украины, один такой центр должен быть примерно на 3 области Украины.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что правительство намерено оснастить эти центры медицинской техникой отечественного производства.