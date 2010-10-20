Днепропетровск: трёх женщин сбил сотрудник прокуратуры

Трех женщин на пешеходном переходе в Днепропетровске сбил сотрудник прокуратуры.

Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на свои источники.

«Сегодня в 6.40 в Днепропетровске на улице Набережной Победы произошло ЧП. Водитель, проехавший на зеленый сигнал светофора, сбил на "зебре" трех женщин. Двое из них погибли на месте происшествия, третья скончалась в реанимационном отделении местной больницы им. Мечникова», - пишет газета.

Как сообщил "Сегодня" источник в прокуратуре Днепропетровска, автомобиль"Тайота-Прадо" был оставлен во дворах неподалеку от места ДТП без госномеров. «Силовики установили личность владельца. Им является молодой сотрудник прокуратуры. Отец мужчины также трудится в этом ведомтсве - прокурором одного из районов города», - пишет газета.

Как сообщал УНИАН, по информации Центра общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).