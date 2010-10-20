Киевщина: осужден главврач СЭС зоны отчуждения

В Киевской области за присвоение более 80 тыс. грн. бюджетных денег осужден главный врач санитарно-эпидемиологической станции Чернобыльской зоны отчуждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Киевской области, по материалам УСБУ Припятской специальной прокуратурой в марте этого года было возбуждено уголовное дело по факту присвоения свыше 80 тыс. грн. бюджетных денег, предназначенных для обеспечения деятельности государственного учреждения – СЭС зоны отчуждения.

В ходе следствия установлено, что на протяжении последних трех лет главный государственный санитарный врач СЭС зоны отчуждения за счет государственных средств оформлял на должности медицинского и обслуживающего персонала несуществующих лиц. Их "заработная плата" и предусмотренные государством компенсации за работу на загрязненной территории присваивались руководством СЭС.

Приговором суда должностное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (растрата имущества в особо крупных размерах) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление подсудимому назначено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.