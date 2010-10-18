Сегодня жители Севастополя массово жаловались на резкий запах газа

От жителей Севастополя в диспетчерскую службу ВАТ «Севастопольгаз» сегодня утром поступило более 1 тыс. заявок о том, что в их квартирах слышен резкий запах газа.

Как передает корреспондент УНИАН, руководство города и «Севастопольгаза» через СМИ успокоило горожан, что оснований для волнения нет, причиной специфического запаха стал одорант, который в небольшом объеме добавляется в газ для обнаружения утечек.

Но на этот раз данного вещества по ошибке было добавлено больше, чем обычно.

Первый заместитель председателя городской государственной администрации Сергей ЖИВОДУЕВ на брифинге сообщил, что природный газ в Севастополь идет из Крыма, по магистральным трубопроводам, без запаха. В селе Штурмовом, на газораспределительной станции №1 (ГРС-1, принадлежит ГАО «Черноморнефтегаз») в газ добавляется специальная жидкость, 16 грамм на 1 тыс. куб.м. газа.

«Это нормальное явление. Но система механическая, ручная, и сегодня молодой оператор нечаянно добавил несколько лишних капель. А несколько капель достаточно для того, чтобы этот запах сильно распространился», - отметил С.ЖИВОДУЕВ.

По его словам, «нет худа без добра: мы сегодня получили больше одной тысячи заявок, на данный момент, по докладу аварийной службы, сделали уже 600 выездов, при этом выявлено 20% реальных утечек».