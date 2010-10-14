Неудовлетворительное хранение отходов в Светловодске чревато...

Неудовлетворительное хранение промышленных отходов производства ОАО «Чистые металлы» (г. Светловодск, Кировоградская область) представляет угрозу для окружающей среды и может привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера с непредсказуемыми экологическими последствиями.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области по результатам плановой проверки предприятия.

По данным МЧС, на территории ОАО «Чистые металлы» в качестве отходов хранится 6250 кг трихлорида мышьяка в растворе соляной кислоты и 627,73 кг соединений ртути.

«Трихлорид мышьяка хранится в отдельном помещении, куда доступ посторонних лиц ограничен, но на предприятии не смогли предъявить необходимые документы о наличии и соответствии условий хранения высокотоксичного вещества. При обследовании 10 контейнеров были обнаружены признаки нарушения целостности двух из них. Обнаружены следы кристаллического вещества белого цвета и замечены следы разлива бурого цвета (предположительно, соляной кислоты и хлорида мышьяка), остальные контейнеры имеют признаки влияния внутреннего чрезмерного давления», - сообщили в ГУ МЧС.

Ртуть, используемая в технологическом процессе ОАО «Чистые металлы», документально не переведена в разряд опасных отходов, предприятием не определено ответственное лицо за ее сохранность. Также в помещениях с опасными отходами производства в последнее время не проводился анализ проб воздуха.

ОАО «Чистые металлы» было приватизировано в 2008 году. Владелец контрольного пакета акций предприятия - ЗАО «Деловые партнеры» - обещал направить 360 тыс. грн. на ликвидацию опасных отходов, однако обязательств не выполнил.

Во время заседания областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций и техногенно-экологической безопасности заместитель председателя Кировоградской ОГА Виктор СЕРПОКРЫЛОВ сообщил, что ситуация вокруг ОАО «Чистые металлы» выходит из-под контроля.

«Сейчас предприятие находится в состоянии санации, процедура банкротства завершается в декабре этого года. Арбитражным управляющим также не принимаются меры для надлежащего хранения опасных отходов», - отметил В.СЕРПОКРЫЛОВ.

Комиссия приняла решение рекомендовать Светловодскому горисполкому подготовить проектно-сметную документацию и выполнить работы по перезатариванию контейнеров с трихлоридом мышьяка, находящихся в аварийном состоянии. Государственной экологической инспекции и областной СЭС поручено следить путем лабораторных анализов за состоянием воздуха и почвы в местах хранения веществ.

Арбитражному управляющему банкротством ОАО «Чистые металлы» предписано до 15 декабря С. Г. инвентаризировать и выполнить все мероприятия по изъятию, перевозке и уничтожению химических отходов.

Справка УНИАН. ОАО «Чистые металлы» создано ФГИУ в 1994 году путем преобразования в процессе приватизации Светловодского завода чистых металлов.

Предприятие специализируется на производстве широкого спектра полупроводниковых материалов для микроэлектроники, фото-оптоэлектроники, силовой техники и оптики.