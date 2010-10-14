В Украине усилят контроль за состоянием здоровья водителей

Госавтоинспекция Украины поддерживает инициативу Президента Украины Виктора Януковича по усилению контроля за состоянием здоровья водителей автобусов и маршруток.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы департамента ГАИ МВД Украины Евгений КРАВЕЦ, водители проходят медицинское обследование дважды в год и, возможно, целесообразно сделать эти проверки более частыми.

Что касается психиатрической проверки состояния здоровья водителя, то, как заявил на брифинге начальник департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ, "психиатрическая проверка это требование очень высокое для водителей". "Я считаю, что эти требования справедливы, и, возможно, они усилят контроль за состоянием здоровья водителей автобусов", - сказал он.