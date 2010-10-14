Завтра Азаров откроет в Киеве Центр ядерной медицины

15 октября, в 11:00 с участием премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, министра здравоохранения Украины Зиновия МЫТНИКА и первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА состоится открытие Центра ядерной медицины (с применением технологий ПЭТ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, мероприятие состоится в Киеве по ул. Верховинная, 69.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 15.00 14 октября по телефонам: 279-24-11, 279-93-42, (050) 635 47 15.