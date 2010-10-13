“Скорая” госпитализировала голодавшую активистку

Карета “Скорой помощи” госпитализировала одну из участниц голодовки возле Центральной избирательной комиссии, активистку партии “Батьківщина”.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Киевской областной партийной организации Наталия РЯБАЯ.

В частности, по ее словам, была госпитализирована член бюро районной Киево-Святошинской партийной организации Тамара БИГУН. “У нее тошнота, физическая слабость, усиление сердцебиения, боль в области поясницы и боль в почках, а также изо рта запах ацетона”, - сказала Н.РЯБАЯ. По ее информации, около 13.00 была вызвана “скорая помощь”, и участницу голодовки после обследования госпитализировали. При этом Н.РЯБАЯ отметила, что остальные участники акции также находятся не в лучшем физическом состоянии, поэтому после обследования врачи будут решены, подлежат ли они госпитализации.

Как сообщал УНИАН, активисты Киевской областной партийной организации "Батьківщина" 5 октября начали голодовку возле ЦИК в знак протеста против фальсификации местных выборов в связи с регистрацией теризбиркомами списков кандидатов в депутаты от псевдоячейки, организованной исключенным из партии Владимиром МАЙБОЖЕНКО.

11 октября лидер "Батьківщини" Юлия ТИМОШЕНКО встретилась с голодающими активистами, и призвала их остановить голодовку. Однако они отказались это сделать.

11 октября участники акции приняли Манифест защитников демократии в Украине, в котором призвали международное сообщество к солидарности с украинским народом в защиту демократии в Украине.

Манифест защитников демократии в Украине подписали участники голодовки: Владимир ПОДРЕЗОВ - руководитель фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевском облсовете; Анатолий КРИВОНОС - председатель Броварской городской партийной организации «ВО «Батьківщина»; Елена БЕБЕШКО - заместитель председателя районной Киево-Святошинской партийной организации; Тамара БИГУН - член бюро районной Киево-Святошинской партийной организации; Сергей ШУЛЬГА - член Бориспольской районной организации партии «Батьківщина»; Виктор ПРОШКИН - председатель Бориспольской районной партийной организации.