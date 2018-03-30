Что в украинском подсолнечном масле?

В 3 из 15 протестированных образцов подсолнечного масла выявлено превышение канцерогенного вещества бенз(а)пирен. Такие данные исследований опубликовал Центр экспертиз «Тест».

В исследовании приняли участие 9 марок «брендированного» бутилированного подсолнечного масла и 6 образцов разливного масла, купленного на рынках Киева, Харькова, Херсона, Хмельницкого и Одессы.

В центре экспертиз «Тест» напомнили, что в апреле 2010 г. в Украине появилась официальная норма по бенз(а)пирену, закрепленная в ДСТУ 4492:2005 "Масло подсолнечное". Содержание этого опасного канцерогена в подсолнечном масле не может превышать 2 мкг/кг, что соответствует европейским нормам.

«Бенз(а)пирен был обнаружен во всех тестировавшихся образцах, и хотя большинство из них содержали канцероген в пределах нормы, трое показали превышение концентрации, разрешенной новым ДСТУ. Так, масло "Майола" содержало 3,3 мкг/кг бенз(а)пирена, "Чумак" - 2,8 мгк/кг, разливное, купленное в Киеве, около метро "Лесная" – 3,2 мкг/кг», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что причиной практически 75% раковых заболеваний считаются канцерогенные химические соединения, которые мы потребляем с продуктами питания. В свою очередь, опасность бенз(а)пирена и его способность провоцировать развитие рака у человека давно признана за рубежом, в том числе Международным агентством по изучению рака (IARC). "Присутствие бенз(а)пирена - проблема реальная и проблема не одной какой-то "нерадивой" торговой марки. Эта общая проблема подсолнечного масла, а также продуктов на его основе. Однако, ее вполне можно решить. Правильно подобранная технология очистки, в том числе, с применением специальных адсорбентов и фильтрующих материалов, позволяет не только существенно снизить содержание канцерогена, но практически полностью удалить его из масла, тем самым сделав продукт безопасным. То, что это более чем реально, доказывают результаты наших исследований – в некоторых маслах бенз(а)пирен не был обнаружен за весь период проведения нами анализов", - подчеркнул президент Центра экспертиз "Тест" Валентин БЕЗРУКИЙ.

"Неприятно удивило очень низкое содержание витамина Е в некоторых нерафинированных, т.е. минимально обработанных маслах: всего-навсего 27-35 мг/100г. Содержание витамина Е по стандарту нормируется только для масла нерафинированного холодного прессования и должно составлять не менее 75 мг/100г. Правда, были в тесте и рекордсмены, показавшие около 100 мг/л витамина Е. Витамин Е - это один из самых больших плюсов подсолнечного масла: по его содержанию подсолнечное масло не то что не уступает, а существенно превосходит модное в наши дни оливковое. Кроме того, в подсолнечном масле, по сравнению с оливковым, больше полиненасыщенных жирных кислот. Так что пользы подсолнечному маслу не занимать, главное решить проблему с его безопасностью", - пояснила руководитель отдела тестирований Центра экспертиз «Тест» Нина КИЛЬДИЙ.

Кроме бенз(а)пирена и витамина Е, масло было проверено и по другим показателям: кислотному, перекисному и анизидиновому числам, характеризующим пригодность подсолнечного масла для пищевых целей. Они отображают количество нежелательных компонентов, образующихся в результате порчи масла (свободных жирных кислот, пероксидов, альдегидов). По этим показателям замечания были у разливного масла.

По результатам тестирования нерафинированных масел "отличников" не оказалось. Общую оценку "хорошо" получила треть торговых марок: "Добрий Кухар", "Королевский смак", "Маслятко", "Славия" и "Щедрий дар". Общая оценка "удовлетворительно" у масел "Сонячна жаринка", "Диканька", а также у разливного масла с Демеевского рынка в Киеве. Оценку "плохо" получили нерафинированные масла "Майола" и "Чумак", а также разливное подсолнечное масло из Херсона и Хмельницкого. "Очень плохо" у трех разливных масел: из Одессы, Харькова и Киева (рынок около метро Лесная).

Справка

Бенз(а)пирен - вещество первого класса опасности. Будучи химически сравнительно устойчивым, бенз(а)пирен может долго мигрировать из одних объектов в другие. В результате многие объекты и процессы окружающей среды, сами не обладающие способностью синтезировать бенз(а)пирен, становятся его вторичными источниками. Бенз(а)пирен оказывает также мутагенное действие.

Международная группа экспертов отнесла бенз(а)пирен к числу агентов, для которых имеются ограниченные доказательства их канцерогенного действия на людей и достоверные доказательства их канцерогенного действия на животных. В экспериментальных исследованиях бенз(а)пирен был испытан на девяти видах животных, включая обезьян. В организм бенз(а)пирен может поступать через кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт и трансплацентарным путём. При всех этих способах воздействия удавалось вызвать злокачественные опухоли у животных.