Музейным работникам будут делать выплаты на оздоровление
15:48, 12 октября 2010Страна
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Кабмин примет постановление
Кабинет министров Украины планирует принять постановление о выплатах музейным работникам материальной помощи на оздоровление.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.
Он напомнил, что недавно правительство приняло решение относительно права работников заведений культуры ежегодно получать материальную помощь к отпуску.
«Сегодня мы примем решение о выплате материальной помощи на оздоровление в размере должностного оклада работникам государственных и коммунальных музеев», - сказал Н.АЗАРОВ.
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