Музейным работникам будут делать выплаты на оздоровление

Кабинет министров Украины планирует принять постановление о выплатах музейным работникам материальной помощи на оздоровление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.

Он напомнил, что недавно правительство приняло решение относительно права работников заведений культуры ежегодно получать материальную помощь к отпуску.

«Сегодня мы примем решение о выплате материальной помощи на оздоровление в размере должностного оклада работникам государственных и коммунальных музеев», - сказал Н.АЗАРОВ.