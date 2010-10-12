Завтра в Украине осадки не ожидаются, днем - до 11° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 13 октября переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, на Закарпатье - до 15°; в южных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта местами заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 11-16°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла.

В столице также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10°.