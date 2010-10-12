Выделят по 100 тыс. грн. семье каждого погибшего и пострадавшего

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании намерен принять решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета по 100 тыс. грн. семье каждого погибшего и пострадавшего в автокатострофе в Днепропетровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в городе Марганец Днепропетровской области в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса и локомотива, по последним данным, погибли 40 и были травмированы 10 человек.