Завтра в Украине мороз

Завтра ночью в восточной части Украины и в Крыму ожидаются небольшие дожди.

В западных областях ночью и утром местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на востоке и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1-6° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье и юге Одесской области до 16°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем около 10°.