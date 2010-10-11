Состояние воды в украинском Дунае соответствует нормам

14:17, 11 октября 2010
Страна
0

Экологическая ситуация

В Министерстве охраны окружающей природной среды заявляют, что состояние воды в украинской акватории Дуная соответствует нормам.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Минприроды, в связи с экологической ситуацией, сложившейся в результате аварии на заводе в городе Айка (Венгрия), Государственная экологическая инспекция по охране окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря во исполнение поручения Министерства охраны окружающей природной среды Украины проводит ежедневные наблюдения за состоянием реки Дунай. На протяжении 7-10 октября изменений поверхностного состояния воды не наблюдалось, содержание загрязняющих веществ в воде не превышает предельно допустимых концентраций.

По прогнозам Гидрометеослужбы, прохождение пятна загрязняющих веществ по украинской акватории Дуная вероятно 19-20 октября.

Инспекция продолжает постоянный мониторинг состояния воды Дуная, результаты наблюдений ежедневно предоставляются Минприроды и МЧС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter