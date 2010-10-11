Токсичные вещества из Венгрии могут попасть в Украину

Эксперты прогнозируют, что токсичные вещества из Венгрии могут попасть в украинскую часть Дуная через две недели.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на данные Дунайской гидрометеорологической обсерватории.

Согласно пресс-релизу Министерства охраны окружающей среды Румынии, утром 7 октября 2010 г. было зафиксировано повышение щелочности воды в реке Раба, которая впадает в Дунай на 1830-ом километре. Надежные данные о попадании вредных веществ в Дунай не поступали.

Базируясь на оперативной гидрологической информации, Дунайской гидрометеорологической обсерваторией были сделаны расчеты потенциального времени добегания от 1830 км до г. Рени – верховья украинского участка Дуная. По расчетам скорости течения Дуная (средняя скорость - 5,5 км/ч), на 8.00 8 октября 2010 г. это время попадания опасных веществ в реку составит 14 суток.

Дунайской гидрометеорологической обсерваторией МЧС Украины проводится постоянный мониторинг обстановки и осуществляется отбор и анализ воды из р. Дунай.

Главным управлением МЧС Украины в Одесской области инициировано рассмотрение вопроса об усилении мониторинга на украинском участке р. Дунай на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Венгрии в результате взрыва на алюминиевом заводе, расположенном в 160 километрах от Будапешта, вытекло около 1,1 миллиона кубических метров токсичного вещества. Вещество является смесью воды и жидких промышленных отходов, которые содержат тяжелые металлы, и признано специалистами опасным для жизни.

В результате экологической катастрофы погибли четыре человека, госпитализировано более 120 человек, ядовитые химикаты попали в реки.

Жителей населенных пунктов, расположенных в районе бедствия, пришлось эвакуировать на вертолетах. В отдельных районах страны объявлено чрезвычайное положение.

Больше всего пострадали семь населенных пунктов, в некоторых из них глубина токсичной жидкости достигает двух метров. Несколько населенных пунктов буквально похоронены под токсичными потоками.

Венгерские власти заявили, что стране нужно больше года и десятки миллионов долларов для ликвидации последствий катастрофы.