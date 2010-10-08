Правительство выделило почти 65 млн. грн. на мероприятия по обеспечению качества лекарств, медтехники и изделий медицинского назначения

Правительство выделило почти 65 млн. грн. для осуществления в этом году первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение надлежащего качества лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения, в том числе закупки оборудования с целью дооснащения трех региональных лабораторий.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 4 октября, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

В частности, эти средства выделены Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения на безвозвратной основе.

В то же время Государственная инспекция должна утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономики, Министерством финансов и Министерством здравоохранения перечень расходов, связанных с осуществлением указанных мероприятий, а также подать до конца 2010 года соответствующим министерствам и Государственному казначейству отчет об использовании выделенных средств.