Как беременных проверяют на ВИЧ, или "Замороженные" анализы

Простояв на учете по беременности в женской консультации одной из столичных поликлиник больше двух месяцев, моя знакомая успела привыкнуть к тому, что на сдачу общих анализов мочи и крови существуют негласные недельные очереди — в лабораториях не хватает реактивов. Кое-где предприимчивые медики в летний период даже умудрялись за выдачу вне очереди талончика на анализ брать по 10—20 гривен. Мою знакомую уже перестало удивлять, что обязательный для беременных анализ на RW и торч-инфекции ей предлагают сдать платно в частных лабораториях. По той же причине — в государственных медицинских учреждениях отсутствуют реактивы.

Удивление вызвал тот факт, что наблюдающий врач ни разу не вспомнила об анализе на ВИЧ, который женщине за время беременности полагается сдавать дважды. Причем первый — на сроке до 24 недель. Делается это для того, чтобы, вовремя выявив ВИЧ-инфекцию у беременной, направить ее на диспансерное наблюдение в профильное учреждение, дообследовать и назначить медикаментозную профилактику вертикальной трансмиссии — то есть три антиретровирусных препарата, снижающие риск передачи ВИЧ от матери к ребенку. Для этого весь мир тестирует беременных на ВИЧ. У нас в стране такая мера — добровольно-принудительная. Добровольная, поскольку законодательством Украины определено, что тестирование на ВИЧ происходит по согласию. Принудительная — потому что таким образом государство пытается защитить еще не родившегося гражданина. И если на роды поступает недообследованная беременная, то в роддоме ей делают быстрый тест на ВИЧ. Кроме того, на анализ берется пуповинная кровь, оставшаяся в родах. До тех пор, пока результат последнего анализа не будет получен (если статус матери не известен), согласно протоколу, утвержденному приказом Минздрава, рекомендуется не прикладывать ребенка к материнской груди, поскольку это увеличивает риск передачи ВИЧ ребенку на 20%.

Услышав вопрос об анализе на ВИЧ, врач женской консультации смутилась и выдала моей знакомой листок с адресами четырех городских кабинетов доверия, где такой анализ можно сдать. Как выяснилось, такой способ, наряду с замораживанием «до лучших времен» взятой у беременных крови для анализа на ВИЧ, практиковался в столичных поликлиниках с начала июня (именно тогда в Киеве закончились закупленные государством тест-системы на ВИЧ) до самого недавнего времени (когда некоторое количество реактивов наконец было приобретено за счет городского бюджета). В этот период в роддома поступило на роды немало недообследованных женщин. О том, что ситуация нормализовалась, врачи женских консультаций узнали на этой неделе от самих беременных, которых перестали принимать кабинеты доверия, отправляя в поликлиники.

— Проблема была, — рассказал Александр Юрченко, главврач клинической больницы №5, в которой находится Киевский городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД. — Она есть и сегодня. При том, что тест-системы на ВИЧ, купленные в прошлом году, в Украине закончились в разное время в зависимости от региона (в Киеве — в начале июня), государственная закупка до сих пор не произведена. В конце июня был закончен тендер по Главному управлению здравоохранения, и с начала июля мы используем тесты, купленные за средства местного бюджета. До этого нужды города перекрывались за счет деятельности городского центра СПИДа, который не прекращал тестирования ни на один день. И, к слову, гонять беременных женщин в кабинеты доверия, чтобы они находились там среди людей из группы риска и создавали очереди, не было необходимости. Можно было набрать в консультации 20 анализов и отправить к нам. Но женщинам этого даже не предлагали — лишний труд.

Перебой с поставками тест-систем на ВИЧ — не первый случай. Такое, по словам Александра Юрченко, периодически происходит уже два года подряд и связано не столько с недостатком финансирования, сколько с несовершенством тендерной системы государственных закупок:

— Я сам участник государственных тендерных процессов. Являясь работником одной из технических групп при Минздраве, знаю об этом не понаслышке. К примеру, тягомотина с закупкой определенных препаратов продолжается уже полгода.

На сегодняшний день на складе центра СПИДа находится 34 тысячи тест-систем на ВИЧ, закупленных за счет бюджета Киева. Этого городу хватит приблизительно на два с половиной-три месяца. Мы рассчитываем, что до ноября государственная закупка все-таки будет. Однако учитывая то, что идет она очень плохо, мы уже отправили в Горздрав письмо с просьбой рассмотреть вопрос о выделении новой суммы — 360 тысяч гривен, чтобы покрыть потребность до февраля. Даже если государственные тест-системы придут в декабре или начале января, то до февраля город таким образом будет обеспечен бесперебойно. С учетом произошедших в Горздраве изменений (имеется в виду смена руководства. — А.К.), думаю, будет принято правильное решение. Потому что писать в течение четырех месяцев письма и не получать никаких ответов — по меньшей мере странно…

— Тендерная закупка — очень сложная процедура, — говорит и.о. начальника Главного управления здравоохранения города Киева Владимир Загородний. — Механизмы регулирования, наверное, должны быть совсем другими. Многое покупается на целый год вперед. По опыту с гриппом, например, некоторых вещей накупили на три года вперед. И я не уверен, что можно говорить об эффективности использования бюджетных средств, если все это на всякий случай будет лежать три года — в ожидании очередной эпидемии. Вот из-за этого и затягивается процедура закупок.

К слову, совсем недавно правительство выделило Минздраву 71,9 млн.грн. на закупку вакцин для иммунопрофилактики детей. В то же время в столичных роддомах, к примеру, существует проблема с БЦЖ, делать которые государство обязует на третий день после рождения малыша, несмотря на то, что есть сомнения в целесообразности этой процедуры. В поликлиниках не хватает реактивов для лабораторных анализов, а онкобольные (в том числе и дети) не получают препаратов, которые, согласно государственной программе, должны быть для них бесплатными.

— Что касается замораживания крови, сданной для анализа на ВИЧ, — продолжает Владимир Васильевич, — то такие случаи были. Не важно сколько — 20 флаконов или сотня. Важно то, что для исследования крови не хватало реактивов. Из средств местного бюджета, насколько это позволяет, мы сейчас закупили тест-системы, правда, больше для центра СПИДа и обследования беременных. Хотя есть и другие обязательные категории. Например, призывники. Мы сейчас занимаемся этим вопросом, чтобы сбоев не было. Но периодически проблема возникает, и ничего особенного в этом нет. Связана она с неритмичностью обеспечения: с одной стороны, с проведением тендеров, а с другой — с ограниченными финансовыми ресурсами.

* * *

Три месяца беременные женщины столицы, подвергая риску собственное здоровье, а также будущих граждан Украины, тихо ропща, прокладывали дорогу в довольно неудобно расположенные кабинеты доверия. Лишь один из них находится в центре — на улице Трехсвятительской, 7. К слову, его судьба — под вопросом. Здание, в котором кабинет арендует помещение, еще в 2009 году было продано КГГА с аукциона. И пока неизвестно, захочет ли новый владелец — ООО «Профи Блинкер» — продлить договор аренды. Поразительно то,?что опрошенные «ЗН» представители украинских фондов, специализирующихся на предотвращении распространения ВИЧ/СПИД в Украине, оказались не в курсе проблемы с госзакупками тест-систем на ВИЧ. Паниковали врачи женских консультаций и роддомов. Не делал никаких публичных заявлений Горздрав. Молчали СМИ. В пресс-службе Минздрава вопросу о том, проводились ли в последнее время госзакупки тест-систем на ВИЧ, и если нет, то по какой причине, искренне удивились — за эти три месяца «ЗН» оказалось первым СМИ, пославшим подобный запрос. Официальный ответ на него пока не получен.

Неужели мы уже настолько привыкли,?что в Украине все плохо и всего не хватает,?что даже не считаем нужным об этом упоминать и спрашивать с ответственных?

Алла КОТЛЯР, Зеркало недели

zn.ua