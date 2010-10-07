Украинцы работают «на аптеку»

Отдавая приоритетность экономическому развитию, украинское общество игнорирует проблемы экологии. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявила председатель Партии зеленых Украины Татьяна КОНДРАТЮК.

«Все говорят о необходимости развивать экономику страны. Это действительно важно (…), но, если человеку поднимут зарплату на 500 гривень, он все равно понесет их в аптеку, потому что плохая окружающая среда становится причиной появления аллергии, растет количество онкозаболеваний», - объяснила она.

По словам Т.КОНДРАТЮК, Украина нуждается во многих законодательных инициативах в сфере экологии и, в первую очередь, экологической реформе налоговой сферы, которой пренебрегли разработчики нового Налогового кодекса.

«(...) Производство экологически чистых продуктов должно стать выгоднее, чем некачественных. Нужны налоговые стимулы для внедрения энергосберегающих технологий. К сожалению, нынешний проект Налогового кодекса этот вопрос обошел» - отметила эксперт.

В то же время Т.КОНДРАТЮК отметила важность такого фактора, как общественный контроль над экологическими чиновниками. С этой целью «зеленые» реализуют интернет-проект «Экологическая карта страны», который дает реальную картину экологических угроз каждого региона Украины.

«Это действительно очень важно. Ведь многие люди водят больных детей по врачам, и не могут получить точный диагноз. У них просто нет информации, что в пяти километрах от дома на открытом воздухе лежат фосфаты, которые, попадая в воду или в воздух, могли повлиять на здоровье ребенка», - рассказала Т.КОНДРАТЮК.