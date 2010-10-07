На 1 ученика в украинской спортшколе тратится 83 грн. в год

На одного ученика в украинской спортивной школе тратится 83 грн. в год при необходимых 3,1 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН во время заседания коллегии министерства.

“К сожалению, 1690 наших спортивных школ существуют больше на бумаге, чем в действительности. Отсутствие собственных стадионов, бассейнов, профессиональных тренеров, мизерное финансирование – это не весь перечень проблем для возрождения детско-юношеского спорта в Украине”, – сказал министр.

В то же время, по его мнению, решить проблему поможет общегосударственная целевая программа “Спортивные сооружения Украины” на 2012-2017 гг., разработка концепции которой завершается.

“Основные усилия реализации программы будут направлены на построение инфраструктуры путем строительства новых спортивных сооружений, реконструкции и модернизации действующих”, – сообщил Р.САФИУЛЛИН.

По его словам, согласно этой программе, ежегодно, начиная с 2011 года, планируется строительство 500 многофункциональных площадок, 15 бассейнов и 15 спортивных залов.

Кроме того, среди прочего, во время коллегии министерства было поставлено в известность, что в текущем году в государстве оздоровлением и отдыхом были охвачены свыше 2 млн. детей школьного возраста, что составляет 53% от общего количества детей этой вековой категории.

«Таким образом, взятые правительством обязательства по поводу оздоровления не менее 50% детей школьного возраста в целом по Украине выполнены», – отметила заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана ТОЛСТОУХОВА, комментируя это сообщение.