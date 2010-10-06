Медицинский центр ПЭТ-технологий в Киеве откроют 14 октября

14 октября планируется открыть Центр по применению ПЭТ-технологий для раннего выявления онкологических заболеваний, строительство которого было начато в 2007 году на базе Киевской городской онкологической больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Главное управление здравоохранения города Киева.

По информации начальника Главного управления здравоохранения Раисы МОИСЕЕНКО, на сегодняшний день в Центре завершаются пусконаладочные работы. Она отметила, что ПЭТ-технология достаточно развита в странах Западной Европы и США и существенно улучшает результаты лечения онкологических больных.

“Открытие Центра ядерной медицины позволит оказывать современную эффективную помощь более чем 6 тысячам онкобольным в год, которые проживают не только в столице», – отметила Р.МОИСЕЕНКО.

Она сказала, что открытие Центра позволит в кратчайшие сроки с максимальным результатом и качеством проводить дифференциальную диагностику онкологических заболеваний, существенно влиять на своевременность и качество последующего лечения. Кроме того, это позволит уменьшить уровень смертности на протяжении первого года заболевания и повысить уровень выздоровления; уменьшить общие расходы на лечение онкологических больных за счет уменьшения потребности в химиотерапевтическом и лучевом лечении.

По словам Р.МОИСЕЕНКО, будущие сотрудники Центра по применению ПЭТ-технологий уже прошли обучение в Центре подготовки специалистов по ядерной медицине, главный офис которого находится в Австрии (г. Вена). По оценке австрийских специалистов, сотрудники Киевской городской онкологической больницы являются высококвалифицированными специалистами и готовы к работе со сложными устройствами, такими как линейные ускорители, ПЭТ/КТ-сканери, циклотронно-радиохимический комплекс и другие устройства.

«Инженерные кадры больницы подготовлены для квалифицированной эксплуатации этого сложного оборудования, что подтверждено сертификатами ведущих фирм Siemens, General Electric, Philips и производителей аппаратов Тeragam, Teratron, Kobalt, – отметила начальник Главного управления здравоохранения города.

По данным Киевской мэрии, сегодня только в столице более 6 тысяч киевлян ежегодно нуждаются в обследованиях с помощью современных технологий раннего выявления и лечения онкологических заболеваний.

*** Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) является методом ядерной медицины, в которой используются свойства ядерных процессов при установлении дифференциального диагноза и лечения. С помощью ПЭТ можно обнаружить даже небольшие метастазы диаметром в несколько миллиметров. Кроме того, ПЭТ является исключительно эффективным методом клинических исследований пациентов с онкопатологией, поскольку позволяет получать уникальную информацию о метаболической активности опухолей и изменениях метаболизма, связанных с проведенной терапией. Это позволяет оперативно оценивать эффективность лечения и делать прогноз дальнейшего течения заболевания.