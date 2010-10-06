В Минздраве ожидают повышения сезонных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ на протяжении текущей недели

На протяжении текущей недели возможно незначительное повышение сезонных показателей заболеваемости острыми респираторными инфекциями, как в отдельных регионах, так и в целом по Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные "Украинского центра гриппа и ОРИ" Минздрава Украины.

“На 39 неделе 2010 года в 10 контрольных городах показатели заболеваемости гриппом и ОРИ находятся ниже эпидемических порогов. Всего за прошлую неделю в 10 контрольных городах заболели 47146 человек, госпитализированы 508 человек (1,08% больных), среди госпитализированных 87,01% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРИ составляет 48,44 случая на 10 тыс. населения против 49,22 случая на прошлой неделе”. – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в целом, статистический показатель зарегистрированной заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей уменьшился на 1,6%. По данным Минздрава, заболеваемость детского населения по сравнению с минувшей неделей также уменьшилась, заболели 29458 детей (62,5% от числа всех больных). Как и на 38 неделе, чаще болели дети в возрасте 1-4 лет - 38,52% и 5-9 лет (25,05%).

На 39 неделе не было зарегистрировано ни одного летального случая среди больных в 10 контрольных городах.

По данным еженедельного электронного бюллетеня ВОЗ (EuroFlu), активность гриппа по всему Европейскому региону находится на низком уровне.

В общем, эпидемическая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРИ на 39 неделе стабильная, отвечает периоду межсезонной заболеваемости ОРИ, что наблюдается на протяжении последних лет

На протяжении текущей, 40 недели, возможно незначительное повышение сезонных показателей заболеваемости острыми респираторными инфекциями, как в отдельных регионах, так и в целом по Украине, отметили в Минздраве Украины.