Страны-доноры внесут еще 11,7 млрд.$ в Глобальный фонд

Страны-доноры обязались внести в общей сложности еще 11,7 млрд. долларов в Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом, малярией и другими опасными заболеваниями.

Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун, передает РИА «Новости».

Подводя итоги двухдневной конференции по взносам в фонд, которая завершается в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, он поблагодарил государства, сообщившие о внесении средств в фонд, указав, что за время работы этой организации, средства, поступившие на ее счета, уже позволили спасти около 5,7 миллиона жизней.

Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией был создан в 2002 году. На данный момент фонд работает в 144 странах мира и уже осуществляет программы на общую сумму в 19,3 млрд. долларов.