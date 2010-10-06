В столице пройдет акция «Пробег во имя жизни»

9 октября в Киеве проведут благотворительную акцию «Пробег во имя жизни – 2010», посвященную проблеме профилактики ВИЧ/СПИДа.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение столичной власти, в связи с проведением мероприятия, 9 октября с 09.00 до 22.00 автомобильное движение будет перекрыто по ул. Крещатик от Майдана Незалежности до Бессарабской площади, а с 09.00 до 12.30 – от Европейской площади до площади Льва Толстого.

Ответственность за организационно-техническое и финансовое обеспечение проведения акции, а также решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением пробега взяла на себя инициатор мероприятия Всеукраинская благотворительная организация «Равный – равному».

Участники пробега будут стартовать в 11.00. Все, кто хочет принять участие в благотворительной акции, должны преодолеть дистанцию длиной 3 км. В рамках акции состоится сбор средств на лечение, уход и поддержку ВИЧ-инфицированных детей.

Главному управлению здравоохранения КГГА поручено обеспечить дежурство необходимого количества «карет скорой помощи» во время проведения акции. Кроме того, во время пробега на Крещатике будет работать мобильная лаборатория для проведения экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ.

В КГГА напоминают, что благотворительная акция «Пробег во имя жизни» была учреждена в 2001 году Представительством Организации Объединенных Наций в Украине. Акция проводилась ежегодно до 2005 года. В 2005 году Пробег собрал на Майдане более 15 тыс. чел., 7 тыс. из которых зарегистрировались и были активными участниками спортивного соревнования.