На тему пенсионной реформы предлагают провести слушания

Народные депутаты от БЮТ Николай ТОМЕНКО и Валерий СУШКЕВИЧ зарегистрировали в парламенте проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: «Пенсионная реформа как составляющая экономических реформ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, согласно проекту постановления, соответствующие парламентские слушания предлагается провести 1 декабря 2010 года.

Авторы проекта убеждены, что проведение парламентских слушаний на эту тему позволит всесторонне обсудить современное состояние пенсионной системы в Украине, выработать качественные и обоснованные рекомендации с целью определения четкого плана общегосударственных комплексных мер по дальнейшему совершенствованию пенсионного обеспечения в Украине.

«Наша основная цель - определить оптимальный вариант реформирования пенсионной системы, который должен учитывать приоритеты общей стратегии социально-экономических отношений в Украине», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он убежден, что попытка решить финансовые проблемы Пенсионного фонда за счет решения отдельных локальных проблем, в частности, повышения пенсионного возраста для женщин, – это порочный путь.

«Необходимо восстановить принципы справедливости, а не искать механизмы увеличения средств по наполнению Пенсионного фонда за счет людей, в данном случае женщин», - сказал Н.ТОМЕНКО и отметил, что в первую очередь нужно начинать с содержательной реформы пенсионного обеспечения.

В то же время, по его мнению, реформа пенсионной системы должна проводиться упорядоченно, должна начаться с реформы заработной платы, в частности, вывода ее из тени, осуществления экономическим блоком правительства определенных экономических мер для реального развития финансового рынка.