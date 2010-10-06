Продолжительность жизни украинцев увеличилась

Бывший министр здравоохранения Украины Николай Полищук заявил, что в период с 2007 года по 1 января 2009 года медики пронаблюдали увеличение продолжительности жизни украинцев на 1,3 года, пишет издание "Фокус".

По словам экс-министра, такое увеличение продолжительности жизни украинцев наблюдается впервые с 1906 года.

Также Полищук добавил, что с 2006 года было проведено глобальное исследование среди 600 тысяч жителей Украины. Результаты этого исследования показали, что количество курильщиков в Украине сократилось на 4,5 миллиона человек.

Согласно прогнозу ВОЗ, до 2030 года в Украине может остаться 30 миллионов человек, если область медицины будет оставаться на таком катастрофическом уровне.

podrobnosti.ua