В Украине в этом году увеличилось количество отдыхающих

Глава Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ отмечает увеличение количества отдыхающих в Украине в январе-сентябре 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

Как отметил А.ПАХЛЯ, по оперативным данным, в январе-сентябре 2010 года туристические компании предоставили свои услуги почти 916 тыс. отдыхающих, что на 14% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

В частности, средний показатель заполняемости крымских санаториев и пансионатов составил 64,5%. Всего в Крыму по состоянию на 5 октября отдохнуло почти 5,3 млн. человек, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В Черновицкой области в январе-июне т.г. туроператоры предоставили свои услуги 15,682 тыс. человек (на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в Ивано-Франковской – 666 тыс. человек (на 20% больше), во Львовской – более 70 тыс. туристов (на 15% больше).

Одной из особенностей летнего туристического сезона 2010 года А.ПАХЛЯ называл то, что цены существенно не изменялись.

В летний туристический сезон-2010 заполняемость пансионатов и санаториев составляла от 50 до 80%. В Крыму данный показатель достигал 82%, в Карпатах – 70%, в областях – 40-50%.

В первом полугодии 2010 года туристические предприятия предоставили услуги 1,6 млн. туристам.

«Количество экскурсантов, обслуженных субъектами туристической деятельности, в течение первого полугодия текущего года составило 1,1 млн. человек, что на 32% больше по сравнению с первым полугодием 2009 года», – сказал А.ПАХЛЯ.

В первом полугодии 2010 года субъекты туристической деятельности предоставили услуги на сумму 3,4 млрд. грн., что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Туристические предприятия за 6 месяцев т.г. перечислили в бюджет 100,5 млн. грн., что на 17% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

В январе-июне текущего года туроператоры Киева предоставили услуги 840,17 тыс. туристов, что на 33% больше, чем за 6 месяцев 2009 года, экскурсионные услуги предоставлены 26,7 тыс. человек (на 6% меньше).